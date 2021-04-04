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تحضيراً لمباريات الفريقين في الجولة 25 من الدوري.. الاتفاق يكسب ودية أبها بثلاثية

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تحضيراً لمباريات الفريقين في الجولة 25 من الدوري.. الاتفاق يكسب ودية أبها بثلاثية تحضيراً لمباريات الفريقين في الجولة 25 من الدوري.. الاتفاق يكسب ودية أبها بثلاثية

تحضيراً لمباريات الفريقين في الجولة 25 من الدوري.. الاتفاق يكسب ودية أبها بثلاثية

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية والتي جمعته بنظيره أبها بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق بالدمام، وتأتي المباراة ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف أيام الفيفا.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدف من ركلة جزاء نجح بتسجيلها السلوفاكي فيليب كيش في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني عزز الاتفاق من تقدمه بهدف ثان عن طريق ماجد النجراني في الدقيقة 61، واختتم محمد الكويكبي بهدف ثالث في الدقيقة 89.

من جهة ثانية منح المدرب الوطني خالد العطوي لاعبي الفريق الاتفاقي إجازة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف التدريبات يوم الثلاثاء تحضيراً لمواجهة القادسية يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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