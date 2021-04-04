الحكومة اليمنية: الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة ضد الإنسانية

★ ★ ★ ★ ★

"الأرياني": الميليشيا الحوثية اعتدت بشكل همجي على اعتصام لهم

دانت الحكومة اليمنية الترحيل القسري الذي ينفذه الحوثيون بحق مهاجرين أفارقة في صنعاء.



وكشف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن أن ميليشيات الحوثي اعتدت بشكل همجي على اعتصام يطالب بالتحقيق في حادثة حرق مهاجرين بصنعاء، لافتًا إلى أن هذه الممارسات أدت إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور واعتقلتهم ورحلتهم قسريًّا بشكل جماعي، وألقت بهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.



وقال على حسابه في تويتر: "ندين عمليات الترحيل القسري التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال كانوا قد نظموا اعتصامًا أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء، للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقًا على يد الميليشيا في أحد مراكز الاحتجاز".