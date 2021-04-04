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إيران تحذر مواطنيها: "كورونا" المتحور يتفشّى بكل المحافظات والوضع الوبائي خطير

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إيران تحذر مواطنيها: "كورونا" المتحور يتفشّى بكل المحافظات والوضع الوبائي خطير إيران تحذر مواطنيها: "كورونا" المتحور يتفشّى بكل المحافظات والوضع الوبائي خطير
لفتت إلى أن التجمعات العائلية هي العامل الرئيسي في انتشار الفيروس

إيران تحذر مواطنيها:

حذرت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الأحد)، من خطورة الأوضاع الوبائية في البلاد بسبب انتشار السلالتين البريطانية والبرازيلية لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" وحجم السفر خلال عيد النوروز.

أعرب نائب وزير الصحة الإيراني أيرج حريرجي، عن القلق من إمكانية إصابة الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا حتى الآن، في ظل انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس في كل المحافظات الإيرانية؛ وفقًا لـ" اليوم".

وبيّن "حريرجي" أن إمكانية تفشي السلالة البرازيلية كبيرة مع انخفاض معدلات مراعاة بروتوكولات السلامة من 83 في المئة إلى 55 في المئة.

ولفت إلى أن احتمالية الإصابة في الأماكن المغلقة تبقى قائمة حتى مع وضع كمامتين، وأن التجمعات العائلية هي العامل الرئيس وراء تفشي في إيران.

وأفادت الوزارة اليوم بتسجيل 11.680 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و161 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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