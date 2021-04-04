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"تطوعي" الهلال الأحمر يشارك في "ورد الطائف"

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ساهم في استمرار التقيد بالتباعد الاحترازي ولباس الكمامة

شارك الفريق التطوعي بالطائف خلال مهرجان الورد بالجولات التوعوية للتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، وساهم الفريق التطوعي في استمرار التقيد بالتباعد الاحترازي، ولباس الكمامة بالطريقة الصحيحة.

وتشارك هيئة الهلال الأحمر بفرق تطوعية خلال المهرجانات أو التجمعات السياحية أو في بعض الأسواق، لنشر الثقافة الصحية والإسعافية بين الزوار، وفي العادة يوجد الكثير من الزوار خلال موسم قطف الورد الطائفي عادةً في منتصف شهر مارس وأوائل شهر أبريل، ويستمر لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 45 يومًا، ويبلغ متوسط الورود المقطوفة يوميًا 70 ألف وردة تقريبًا.

وترفع الفرق التطوعية الإسعافية للهلال الأحمر من جاهزيتها للمزيد من التثقيف والمساهمة في الالتزام بالاحترازات الطبية الموصى بها، حيث تشارك هيئة الهلال الأحمر بفرق تطوعية نسائية ورجالية لتغطية تلك المزارع، بالإضافة إلى استعداد الفرق الإسعافية بالمراكز الإسعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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