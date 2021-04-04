الاردن : لا صحة لما يتداول حول اعتقال قادة عسكريين

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي الأحد انه لا صحة لما يتداول حول اعتقال قادة عسكريين في العملية الامنية التي جرت امس .

واضاف الصفدي ان محيطون بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية .

واشار الصفدي ان "التحقيقات ما تزال مستمرة وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح" .

وبين الصفدي ان سمو الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي .