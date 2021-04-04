أخبار عاجلة

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : لا صحة لما يتداول حول اعتقال قادة عسكريين

Print
الاردن : لا صحة لما يتداول حول اعتقال قادة عسكريين الاردن : لا صحة لما يتداول حول اعتقال قادة عسكريين

جي بي سي نيوز :-  قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي الأحد انه لا صحة لما يتداول حول اعتقال قادة عسكريين في العملية الامنية التي جرت امس .

واضاف الصفدي ان محيطون بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية .

واشار الصفدي ان "التحقيقات ما تزال مستمرة وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح" .

وبين الصفدي ان سمو الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي .

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بايدن: لست قلقا من الأوضاع في الأردن ولدى الملك عبد الله صديق في أمريكا

بايدن: لست قلقا من الأوضاع في الأردن ولدى الملك عبد الله صديق في أمريكا

واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البولندي

الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البولندي

عون يحذر وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي

عون يحذر وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي