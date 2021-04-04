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"الجبير" يستقبل وزير خارجية فنلندا ويستعرض العلاقات الثنائية

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بحثا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد أقام مأدبة غداء تكريمًا للوزير بيكا هافيستو والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء: وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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