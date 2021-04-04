"شؤون الحرمين" تبث رسمياً الفيلم الوثائقي "مثابةً وأمناً"

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يوثق نجاح تصدي المملكة للجائحة

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رسمياً الفيلم الوثائقي "مثابةً وأمناً" الذي يحاكي آلية تعامل الرئاسة مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة بالحرمين الشريفين، وما قدّمته من خدمات توعوية وصحية؛ تزامناً مع بدء الجائحة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، محفوفة بالأمن والأمان، حتى عاد الطائفون والركع السجود إلى المسجد الحرام.

ويقدم الفيلم قصة الجائحة، وما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وقال سلطان المسعودي مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال لـ"سبق": إن "فيلم مثابة وأمناً يستعرض دور المملكة الرائد وتوجيهاتها الحكيمة بإغلاق الحرم وتعليق موسمي الحج والعمرة للمرة الأولى في إجراء احترازي؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا عالمياً، وما قدّمته من دعم متواصل ومنقطع النظير في سبيل حماية المقدسات الإسلامية، إلى جانب اهتمامها بالصحة العامة، حيث سخّرت كل الإمكانيات المالية والكوادر البشرية من القطاعات الأمنية والصحية والخدمية المختلفة، وما قدمته من دعم لجهود رئاسة شؤون الحرمين إنجاحاً لخططها وبرامجها التوعوية والإرشادية والصحية".

وأثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال تدشين فلم "مثابةً وأمناً" على جودة العمل المُخرج، وما يعكسه من صورة إيجابية عن الأعمال القائمة داخل الحرم وفي الساحات التابعة له، إضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز ما قامت به الرئاسة خلال الجائحة.

وأشاد "السديس" بالمجهودات المبذولة والمقدمة في سبيل الرقي بخدمات الرئاسة في جميع الأصعدة، مؤكداً أن الرئاسة تبذل كل ما في وسعها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الحرمين الشريفين عن طريق الاستفادة من الكوادر الشابة العاملة بعد توفير التدريب والتوجيه اللازم؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه.