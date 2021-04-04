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أمير عسير يرعى الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني

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أمير عسير يرعى الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني أمير عسير يرعى الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني
‬بلغ عددهم نحو "٤٣١٦" للعام الحالي

أمير عسير يرعى الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني

يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، غدًا الاثنين، الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، عن بعد، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي، أن هذه الرعاية الكريمة تجسد اهتمام ولاة الأمر بكافة المواطنين، مهنئًا الخريجين والخريجات، ولافتًا إلى أن مستقبل الوطن ينتظر الخريجين والخريجات وهم مسلحون بالعلم والمعرفة، وبما لديهم من المعارف والمهارات ما سيمكّنهم من أن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن الغالي وشركاء في خدمته وتنميته.

وأبان الدكتور الحفظي أن عدد الخريجين والخريجات من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد تدريب السجون بلغ "٤٣١٦" خريجًا وخريجة للعام التدريبي ١٤٤١ -١٤٤٢.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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