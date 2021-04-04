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العودات: نلتقي اليوم وقد حسم بلدنا بشكل صارم وحازم أي مساس باستقراره

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العودات: نلتقي اليوم وقد حسم بلدنا بشكل صارم وحازم أي مساس باستقراره العودات: نلتقي اليوم وقد حسم بلدنا بشكل صارم وحازم أي مساس باستقراره

جي بي سي نيوز :- رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات من مبنى البرلمان القديم: نلتقي اليوم وقد حسم بلدنا الأردن بالأمس وبشكل صارم وحازم أي مساس بأمنه واستقراره، وبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى من أسماهم جلالة قائدنا المفدي الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بالمناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية، وها هي الأحداث تعلمنا من جديد، ونحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد الصابر المرابط بأن نظامنا الهاشمي وبلدنا الأردن عصي على التآمر والمكائد والفتن، وأن شعبه الملتف حول قائده، والمكافح في سبيل عزته وكرامته، ومستقبل أجياله سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التي أقيمت الدولة على أساسها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا واعدا بإذن الله تعالى.

جي بي سي نيوز

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