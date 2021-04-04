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الجيش المصري يؤكد وقوفه إلى جانب نظيره السودان في مواجهة التحديات

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الجيش المصري يؤكد وقوفه إلى جانب نظيره السودان في مواجهة التحديات الجيش المصري يؤكد وقوفه إلى جانب نظيره السودان في مواجهة التحديات
"حجازي" لفت إلى أهمية العمل المشترك بين البلدين

الجيش المصري يؤكد وقوفه إلى جانب نظيره السودان في مواجهة التحديات

أكد رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد حجازي، وقوف القوات المسلحة المصرية إلى جانب الجيش السوداني، لـلدفاع معه في خندق واحد؛ تطلعاً لمستقبل آمن وواعد.

ولفت رئيس أركان الجيش المصري، خلال كلمته في ختام التدريب المشترك "نسور النيل 2" بقاعدة مروي، إلى أهمية العمل المشترك، لمواجهة التحديات المشتركة، لأمن وسلامة الحدود، وفقاً لـ"الشرق".

ودعا "حجازي" إلى سرعة تنفيذ النسخة المقبلة لهذا التدريب؛ لتكملة منظومة تبادل الخبرات؛ للحفاظ على الأمن القومي للبلدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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