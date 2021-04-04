أخبار عاجلة

ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتفاقية تعاون طبي لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات الوراثية

Print
اتفاقية تعاون طبي لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات الوراثية اتفاقية تعاون طبي لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات الوراثية
وقعها "الطب الوراثي" و"الكيمياء السريرية".. لرفع التنسيق وتبادل الخبرات

اتفاقية تعاون طبي لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات الوراثية

وقعت الجمعية للطب الوراثي، اتفاقية تعاون طبي مع الجمعية السعودية للكيمياء السريرية؛ بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وعوائلهم من ذوي الإعاقات الوراثية، وإتاحة المجال أمام تبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجمعيتين.

وأشار المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي، الدكتور زهير رهبيني، إلى تطلعات الجمعية إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الجمعيات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الأمراض الوراثية، والرفع من درجة التنسيق لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها، وتبادل الخبرات في المواضيع المشتركة بين تخصصات الجمعيات، منوهاً بأهمية مثل هذه الاتفاقية التي تعزز جهود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سعياً للتعاون والنهوض بالوعي العلمي والمجتمعي عبر الجمعيات العلمية، وتنظيم وإقامة دورات صحية وورش عمل والتوسع في التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات الصحية، وإقامة المؤتمرات المشتركة بين الطرفين والتي تسهم في التصدي للأمراض الوراثية .

وأضاف "رهبيني" أن هذه الاتفاقية تشكل جزءاً من الجهود التي تبذلها كل من الجمعيتين من أجل تحقيق أهدافها المرجوة، والإسهام إيجابياً في منظومة البحث العلمي التطبيقي في المملكة، ودعم الأبحاث الرائدة التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى تعزيز سبل الأبحاث العلمية في المجال وتقديم النتائج الصحية الأفضل، إلى جانب التعاون العلمي في النشر والمؤتمرات العلمية وإصدار البيانات العلمية في المواضيع ذات الاهتمام الطبي المشترك .

الجمعية السعودية للطب الوراثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

العقارية السعودية توقع عقود بيع لـِ 54٪؜ من الوحدات بمشروع الضاحية

العقارية السعودية توقع عقود بيع لـِ 54٪؜ من الوحدات بمشروع الضاحية

بالصور.. القوات السعودية تختتم مناوراتها الجوية مع نظيرتها الباكستانية

بالصور.. القوات السعودية تختتم مناوراتها الجوية مع نظيرتها الباكستانية