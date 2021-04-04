دحلان يعلق على الاعتقالات : سلامة الاردن واستقراره بقيادة الملك وولي عهده ضرورة قومية للأمة

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جي بي سي نيوز - : علق القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان على الاحداث في الأردن بتأكيده على سلامة الاردن واستقراره .

وقال دحلان في تغريدة له قائلا : سلامة الأردن الحبيب واستقراره تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين ضرورة قومية للأمة العربية، الأردن الذي كان ولا يزال داعماً لشعبنا الفلسطيني لا بل حجر أساس قضيتنا ...

إننا شعب واحد ومصيرنا مشترك، من يحاول استهداف أمن وسلامة الأردن الشقيق إنما يستهدف فلسطين، ومن ينصر الأردن إنما ينصر فلسطين.