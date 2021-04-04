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"أمانة جدة" تواصل تعليق البسطات الرمضانية احترازيًّا

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"أمانة جدة" تواصل تعليق البسطات الرمضانية احترازيًّا "أمانة جدة" تواصل تعليق البسطات الرمضانية احترازيًّا
في إطار متابعتها تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت أمانة محافظة جدة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيًّا؛ وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي .

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية؛ حيث تباشر رصد البسطات المخالفة وإزالتها، إلى جانب أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة لامتثالهم للإجراءات الوقائية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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