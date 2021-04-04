فلكية جدة: انتظام القمر والمشتري وزحل.. فجر الاثنين

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في منظر بديع مشاهد بالعين المجردة يعد فرصة كبيرة للتصوير

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة عن وجود ظاهرة فلكية سترصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الاثنين 5 أبريل 2021، وهي انتظام القمر وزحل والمشتري بالأفق الشرقي في منظر بديع مشاهد بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

وأرجع المهندس أبوزاهرة هذه الظاهرة نظرًا لأن القمر دائمًا ما يتحرك يومًا بعد يوم شرقًا "في اتجاه شروق الشمس" بالنسبة إلى النجوم والكواكب في دائرة البروج، فإنه سيمر ظاهريًا قرب زحل ثم المشتري في الأيام المقبلة.

وأفاد أبو زاهرة أنه حاليًا يقع كل من المشتري وزحل أمام كوكبة الجدي، وهما يتجهان أيضًا شرقًا أمام النجوم في دائرة الأبراج، ولكن ببطء أكبر بكثير من القمر، ففي حين أن القمر يستغرق حوالي 27 يومًا تقريبًا ليقوم بدائرة كاملة أمام دائرة البروج، إلا أن المشتري يستغرق 12 عامًا وزحل 30 عامًا.

وأشار إلى أن القمر سيغادر كوكبة الجدي إلى كوكبة الدلو بعد عدة أيام، ولكن المشتري لن يدخل كوكبة الدلو حتى 25 أبريل 2021، أما زحل أبعد كوكب يمكن رؤيته بسهولة بالعين وحدها، سيبقى أمام كوكبة الجدي لبقية العام، باختصار، سيبقى المشتري أمام الكوكبة النجمية لمدة عام تقريبًا، بينما يظل زحل لمدة عامين ونصف تقريبًا.

وكشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة بأن المشتري يقطع في عام واحد، حوالي 30 درجة شرقًا سنويًا أمام النجوم في دائرة البروج، بينما يقطع زحل حوالي 12 درجة شرقًا سنويًا، اكتشف القدماء بشكل صحيح أن زحل يجب أن يقع بعيدًا عن الأرض مقارنة بالمشتري لأن زحل يتحرك بشكل أبطأ وقد كان القدماء على حق.

وتابع: نظرًا لأن القدماء كانوا راصدين متمرسين، فقد لاحظوا الحركات التراجعية (باتجاه الغرب) للكواكب التي تدور حول الشمس خارج مدار الأرض (المريخ والمشتري وزحل)، ومع ذلك، واجه القدماء صعوبة كبيرة في ابتكار نموذج يمكنه تفسير هذه الحركات التراجعية التي كانت غامضة بالنسبة لهم، هذا لأن القدماء، في معظمهم، كانوا يعتقدون أن الكواكب تدور حول الأرض بدلاً من الشمس.

وواصل: يتحرك القمر دائمًا باتجاه الشرق ولا يتحرك تراجعا أبدًا، من ناحية أخرى، فإن الكواكب - المريخ والمشتري وزحل - تتجه شرقًا بشكل عام، لكنها تتحرك ترجعي من وقت لآخر (نحو الغرب). علاوة على ذلك تضئ تلك الكوكب دائمًا بشكل رائع في سماء الأرض في منتصف الحركة التراجعية، حيث يكون هذا الكوكب في التقابل مع الشمس في سماء الأرض.

وختم: بشكل عام كلما كان الكوكب بعيدًا عن الشمس، كلما كانت فترة حركته التراجعية أطول. لأن مسافات هذه العوالم تختلف إلى حد ما أثناء دورانها حول الشمس، وبشكل تقريبي فإن فترة الحركة التراجعية: المريخ (شهرين)، المشتري (4 أشهر) وزحل (4 أشهر ونصف).