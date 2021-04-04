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الرياض – مباشر: علقت أبحاث الأهلي كابيتال على تدشين ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برنامج "شريك"؛ لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت الأهلي كابيتال، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الأحد، إن برنامج "شريك" يمثل استثمارا طويل الأجل من شأنه أن يعزز نمو الأرباح وسيؤثر إيجابا على سوق الأسهم في المستقبل، متوقعة أن تساهم خطط النمو في توجيه أنظار المستثمرين إلى أسهم النمو.

ودشن ولي العهد برنامج "شريك" في 31 مارس/ آذار 2021م، والذي يعتبر برنامجاً مهماً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم النمو وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، وسيشجع البرنامج القطاع الخاص على إنفاق 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030 من خلال تقديم الدعم التمويلي والتنظيمي والتشغيلي وليصبح مجموع ما سوف ينفق في اقتصاد المملكة 27 تريليون ريالا بحلول العام 2030م.

وأضافت شركة الأبحاث، أن برنامج "شريك" سوف يصبح جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعزز من مكانة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال مما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يقدم برنامج "شريك" مجموعة من الأدوات لدعم نمو القطاع الخاص بما في ذلك توفير التمويل والدعم التشغيلي والتنظيمات المحفزة.

وأشارت الأهلي كابيتال، إلى أنه من المتوقع أن يصل مجموع ما سوف يُنفق في المملكة إلى 27 تريليون ريال بحلول العام 2030، على أن يصل الإنفاق الحكومي إلى 10 تريليونات ريال ما يمثل 37% من مجمل الإنفاق المتوقع، بينما سيبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة، بناء على الاستراتيجية المعلن عنها حديثاً، 3 تريليون ريال، كما ستساهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي سيتم إطلاقها قريباً بـ4 تريليون ريال، ومن المتوقع أيضا أن يساهم الإنفاق الاستهلاكي في المملكة بـ5 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة.

وأكد التقرير، أن برنامج "شريك" سيعمل على تمكين وتشجيع القطاع الخاص على إنفاق 5 تريليون ريال، وبالتالي سيبلغ إجمالي استثمارات الصناديق والشركات 12 تريليون ريال بحلول نهاية العام 2030، مشيرا إلى أن 90% من البرنامج سيكون من خلال مصادر محلية بينما 1.5 تريليون ريال إلى 3 تريليون ريال ستكون من مصادر مختلفة قد تضاف قريبا.

وقالت الأهلي كابيتال، إنها نعتقد أن الشركات التي تتطلب مشاريعها استثمارات ضخمة ستكون من أكبر المستفيدين من هذا البرنامج؛ مثل الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، مما سيساعدها في اقتناص فرص استثمارية جذّابة.

وأردفت: كما سيدعم البرنامج التحول الرقمي وسيشجع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا (مثل fintech)، منوهة بأنه من المتوقع أن تلعب البنوك دوراً هاماَ في تمكين الشركات المشاركة في هذا البرنامج من الوصول لأهدافها.

ويعد برنامج "شريك" إطار عمل حكومي تعاوني بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ويهدف إلى تقوية العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وتحقيق الازدهار والنمو المستدام.

ويأتي هذ البرنامج بعد مجموعة من المبادرات والمشاريع والاستراتيجيات الطموحة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم النمو الاقتصادي، بما في ذلك، مبادرة السعودية الخضراء ومشروع مدينة (ذا لاين) واستراتيجية الرياض ومشروع السودة اضافة الى استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025.

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