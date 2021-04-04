"أمانة جدة" و"المياه الوطنية" توقّعان اتفاقاً لإنشاء مصب للصهاريج

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جنوب محطة وادي عسلاء.. لتعزيز جودة البيئة والمحافظة على الصحة العامة

شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية، تقضي بتخصيص أمانة جدة أرضاً لشركة المياه الوطنية؛ لإنشاء مصب للصهاريج، وتوفير المياه المعالجة جنوب محطة وادي عسلاء بمحافظة جدة.

ومثّل الأمانة أمين محافظة جدة صالح التركي، كما مثّل شركة المياه الوطنية نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبو اثنين.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جودة البيئة، والمحافظة على الصحة العامة بمحافظة جدة، في إطار التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، والتغلب على مشكلة الرمي العشوائي لمياه الصرف الصحي في شرق المحافظة، حيث يرتبط المصب بخط ناقل إلى محطة المعالجة البيئية وتجرى عمليات المعالجة خلاله وفق أعلى المعايير.محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز