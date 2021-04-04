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كيف قتلت أم طفلها بطريقة "شيطانية"؟

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كيف قتلت أم طفلها بطريقة "شيطانية"؟ كيف قتلت أم طفلها بطريقة "شيطانية"؟
من أجل أموال التأمين.. وأخته نجت بأعجوبة

كيف قتلت أم طفلها بطريقة

أجبرت أم في ولاية تكساس الأميركية ابنها البالغ من العمر 6 أعوام على تناول جرعات زائدة من المخدرات، علّها تحصل على 100 ألف دولار من التأمين.

وتواجه آشلي ماركس (25 عامًا)، اتهامًا بإعطاء طفلها مزيجًا من المخدرات والأدوية، دون وصفة طبية، مما أدى إلى وفاته، حسب تليفزيون "سي بي إس".

ومن بين هذه المواد الكوكايين ومادة الميثامفيتامين المنشطة التي تعطي الشعور بالنشوة.

وكان الطفل جايسون وشقيقته التي تكبره بعامين يعيشان مع جدهما عندما توفي.

وفي أبريل 2020، لاحظ الجد أن الطفل يعاني من التقيؤ والهلوسة ولا يستطع النوم.

وأعطت الأم خليطًا من المواد المخدرة وغيرها إلى الابن، بينما رفضت الابنة تناوله فنجت من الموت.

ولم يمر وقت طويل حتى فارق الطفل الحياة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأظهر تشريح الجثة أن الطفل توفي نتيجة وجود مواد مخدرة وأخرى أدوية تستوجب وصفة طبية في جسد الطفل.

وقال مدعون عامون في تكساس إن الأم أرادت الحصول على مبالغ تتيحها وثيقتا التأمين الخاصة بحياة ابنها، ويبلغ مجموعهما 100 ألف دولار. ولاية تكساس الأميركية قتلت أم طفلها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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