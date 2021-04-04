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حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
كيف عرقل "خادم سحر" رحلة "راقٍ شرعي" من الكويت للسعودية؟
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بكتيريا تأكل مياه الصرف الصحي!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 04 أبريل 2021 12:37 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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