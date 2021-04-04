أخبار عاجلة

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً -
الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية -
كيف عرقل "خادم سحر" رحلة "راقٍ شرعي" من الكويت للسعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد "مذبحة الحرق".. "الحوثي" يرحّل الأفارقة قسريًّا وحكومة اليمن تندد

Print
بعد "مذبحة الحرق".. "الحوثي" يرحّل الأفارقة قسريًّا وحكومة اليمن تندد بعد "مذبحة الحرق".. "الحوثي" يرحّل الأفارقة قسريًّا وحكومة اليمن تندد
"الأرياني": المليشيا اعتدت بشكل همجي على المعتصمين وقتلت بعضهم

بعد

نددت اليمنية، بعملية ترحيل قسرية، نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني: إن الأفارقة المُرحّلين قسريًّا كانوا قد نظموا اعتصامًا أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء؛ للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقًا على يد المليشيا الحوثية في أحد مراكز الاحتجاز.

وأشار "الأرياني" إلى أن المليشيا قامت بالاعتداء بشكل همجي على المشاركين في الاعتصام؛ مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، واعتقلتهم ورحّلتهم قسريًّا بشكل جماعي على متن حافلات نحو مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين -وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة- بإدانة هذه الممارسات بوصفها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وتعكس مدى استهتار مليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخارجية اليمنية: حرص الحكومة لتحقيق السلام يقابل بتعنت الحوثيين وتصعيدهم في مأرب

الخارجية اليمنية: حرص الحكومة لتحقيق السلام يقابل بتعنت الحوثيين وتصعيدهم في مأرب

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدراسة فى المدارس بدءاً من شهر رمضان .. ووزير التعليم يوجه رسالة للطلاب

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدراسة فى المدارس بدءاً من شهر رمضان .. ووزير التعليم يوجه رسالة للطلاب

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

الحكومة السودانية تصادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

الحكومة السودانية تصادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل