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"الزكاة والدخل" تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

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"الزكاة والدخل" تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم "الزكاة والدخل" تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
في موعد أقصاه العاشر من شهر أبريل الجاري.. تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مارس الماضي؛ وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر أبريل الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة؛ نظير خدمات تقدّمها داخل المملكة؛ وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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