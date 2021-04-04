أمانة وزراء الداخلية العرب تؤكّد وقوفها الكامل ومساندتها للأردن في الحفاظ على أمنه

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قالت: تثمّن الأدوار التي تقوم بها في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك

أكّدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة الإجراءات كافة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية، والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها، إنها تثمّن عالياً الأدوار التي تقوم بها المملكة في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك، مؤكدةً ثقتها بحكومة المملكة الأردنية وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمنها ومواجهة أي محاولات للنيل منها، متمنية لها دوام الأمن والاستقرار.