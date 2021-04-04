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مكة.. مصادرة 130 عبوة مياه زمزم مجهولة وإتلاف أطعمة فاسدة

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مكة.. مصادرة 130 عبوة مياه زمزم مجهولة وإتلاف أطعمة فاسدة مكة.. مصادرة 130 عبوة مياه زمزم مجهولة وإتلاف أطعمة فاسدة
حملة رقابية مكثّفة على الباعة الجائلين ضمن نطاق بلدية المعابدة

مكة.. مصادرة 130 عبوة مياه زمزم مجهولة وإتلاف أطعمة فاسدة

قامت الفِرق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بحملة رقابية مكثّفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 130 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس، وسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحيحة، وإتلاف عددٍ من الأطعمة الفاسدة، وتسليم الصالح منها إلى جمعية حفظ النعمة بعد التأكّد من صلاحيتها.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السلبية كافة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد (940)، وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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