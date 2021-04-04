أخبار عاجلة

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً -
الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية -
كيف عرقل "خادم سحر" رحلة "راقٍ شرعي" من الكويت للسعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة المؤسّس يدشّن متجر وقف "لغة القرآن" ويطلق مبنى الوقف الاستثماري

Print
أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي

رئيس جامعة المؤسّس يدشّن متجر وقف

دشّن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم، المتجر الالكتروني لوقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز: (متجر مبين) على الرابط التالي :https://mobeen-kau.com/

وأعلن اليوبي، إطلاق مشروع مبنى الوقف الاستثماري الذي سيشيد على مساحة إجمالية تقدر بـ ٩٠٠٠ م وتقدر تكلفته بنحو ٢٠ مليون ريال.

ويعد وقف (مبين) للغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وهو مسجل برقم (٤٠١) لدى الهيئة العامة للأوقاف، ويتبنى نشر الأبحاث العلمية المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل: الإعجاز البلاغي والتفسير اللغوي والأدبي للقرآن الكريم وشرح مفردات غريب القرآن، كما يعمل على دعم مبادرات اللغة العربية النوعية والتطبيقات الالكترونية اللغوية الذكية، كما يسعى إلى دعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم وتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية واستخدامها في واقعنا تعلماً وتعليماً.

وكان وقف مبين قد حصل على جائزة مكة للتميز في الفرع الثقافي في دورته الحادية عشرة لعام ١٤٤١، وتسلم جائزة التميز رئيس الجامعة في الحفل الختامي للجائزة الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان

436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان

المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان