أخبار عاجلة

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً -
الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية -
كيف عرقل "خادم سحر" رحلة "راقٍ شرعي" من الكويت للسعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقنية ثورية ستغير عالم السيارات الكهربائية

Print
تقنية ثورية ستغير عالم السيارات الكهربائية تقنية ثورية ستغير عالم السيارات الكهربائية
الشركة الناشئة جربتها في قوارب عام 2019

تقنية ثورية ستغير عالم السيارات الكهربائية

سلطت تقارير صحفية عالمية الضوء على تقنية وُصفت بـ"الثورية"، التي ستغير من عالم السيارات الكهربائية رأسًا على عقب.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المختص، تقريرًا حول تقنية شركة "نانوم" للتكنولوجيا النانوية بإنتاج أول هيكل سيارة كهربائية يمكن أن يكون بمثابة بطارية هيكلية من ألياف الكربون لشحن السيارة، بدلًا من السيارات التقليدية.

وجربت الشركة التقنية الناشئة تلك التقنية في قوارب يمكنها أن تبحر في البحر عام 2019، وتسعى لتطبيقها حاليًا في السيارات.

ويمكن أن تعمل تلك البطارية الثورية بسعة تصل إلى 500 كيلو واط في الساعة مباشرة من هيكل السيارة.

وتتمتع حاليًا أفضل سيارات شركة "تسلا" الكهربائية ببطارية بسعة تبلغ 100 كيلو واط في الساعة؛ وهو ما يجعل تلك السيارات الثورية الجديدة أكثر كفاءة من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، وأخف وزنًا وأقل سعرًا، وبخلايا طاقة يمكن أن تستمر لعقود دون الحاجة لتغيير.

ويمكن أن تستمر تلك الخلية لإعادة الشحن لأكثر من 50 ألف مرة، أو ما يصل إلى 137 عامًا دون الحاجة إلى تبديل أو تغيير، وتتوافق للعمل على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والمحمولة.

كما ألمح التقرير إلى أن تلك السيارات تتميز أيضًا بأمان فائق، ولا يوجد أي خطورة تذكر من تلك البطاريات على صحة قائد السيارة أو الركاب معه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان

436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان

المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان