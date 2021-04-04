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خوفًا من انتشاره.. فرنسا توسع إجراءات مكافحة فيروس "كورونا"

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خوفًا من انتشاره.. فرنسا توسع إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" خوفًا من انتشاره.. فرنسا توسع إجراءات مكافحة فيروس "كورونا"
لمدة 4 أسابيع جديدة في عموم البلاد.. قيود على الحركة والسفر

خوفًا من انتشاره.. فرنسا توسع إجراءات مكافحة فيروس

أعادت فرنسا فرض قيود جديدة للسيطرة على انتشار على مستوى البلاد، بتطبيق الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع جديدة على الأقل.

ووفقًا للحكومة الفرنسية في باريس، دخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ رسميًّا الساعة 7 مساء يوم السبت مع بداية حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد. وفي الواقع، لن يتم تطبيق القيود حتى حلول نهاية حظر التجول صباح اليوم الأحد في الساعة 6 صباحًا.

ووفق الألمانية، أعلنت مديرية الشرطة يوم السبت، أن من المقرر أن تقوم قوة عمل قوامها 6600 فرد بمراقبة الامتثال للقواعد في منطقة باريس الكبرى.

وفي الواقع، لن يتغير الكثير؛ فإن الإجراءات الأكثر صرامة كانت مطبقة بالفعل في العديد من مناطق فرنسا، بما في ذلك منطقة باريس الكبرى، ويتم توسيعها الآن لتشمل البلاد بأكملها.

وسيجري مجددًا فرض قيود على الحركة؛ على سبيل المثال، سيُسمح للأفراد بالمشي أو التجول في نطاق عشرة كيلومترات فقط بعيدًا عن منازلهم. كما يتوجب على الأفراد إبداء أسباب وجيهة للسفر أبعد من ذلك.

وستكون هناك أيضًا عمليات مراقبة متزايدة لضمان عدم اجتماع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة.

وألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة إلى الشعب في خطاب تلفزيوني مساء الأربعاء، عندما أعلن أن الإجراءات ستمتد لتشمل البلاد بأكملها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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