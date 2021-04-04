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حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
كيف عرقل "خادم سحر" رحلة "راقٍ شرعي" من الكويت للسعودية؟
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الجمعة 09 أبريل 2021 03:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجيش الأوكراني يستهدف مناطق بجمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك تحذر من تحضير كييف لمهاجمتها
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 04 أبريل 2021 09:53 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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