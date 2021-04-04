أخبار عاجلة

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً -
الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية -
كيف عرقل "خادم سحر" رحلة "راقٍ شرعي" من الكويت للسعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الجيش الأوكراني يستهدف مناطق بجمهورية لوغانسك وجمهورية دونيتسك تحذر من تحضير كييف لمهاجمتها

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حلم كروي لقصار القامة!

حلم كروي لقصار القامة!

أسترازينيكا وتجلط الدم .. علاقة محتملة

أسترازينيكا وتجلط الدم .. علاقة محتملة

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق غاغارين

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق غاغارين

الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران منذ يناير

الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران منذ يناير