تسريب بيانات أكثر من 533 مليون مستخدم لفيسبوك

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تضمّنت أرقام الهواتف والأسماء والموقع وعنوان البريد

تعرضت حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم لموقع فيسبوك، لتسريب أرقام هواتف وبيانات شخصية، حسب ما أفاد به موقع "بيزنس إنسايدر" يوم السبت.

وذكر التقرير أنه تم نشر البيانات بما في ذلك أرقام الهواتف والأسماء الكاملة والموقع وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات السيرة الذاتية عبر الإنترنت في منتدى قرصنة منخفض المستوى.

وجاء في تقرير "بيزنس إنسايدر" أن البيانات التي تم عرضها هي معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و11 مليونًا في المملكة المتحدة، و6 ملايين في الهند.

وقال "بيزنس إنسايدر" نقلًا عن باحثين أمنيين إنه على الرغم من أن هذه البيانات "عمرها بضع سنوات"؛ إلا أنه يمكن للقراصنة استخدامها لانتحال شخصية الناس وارتكاب عمليات احتيال.

لكن المتحدثة باسم فيسبوك، ليلي شيبرد، قالت في تغريدة عبر تويتر: "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019. لقد وجدنا هذه المشكلة وأصلحناها في أغسطس 2019".

وعندما يتم تداول المعلومات الشخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف؛ فإن الخطر يزيد من وقوع الأشخاص ضحية رسائل البريد الإلكتروني المزيفة؛ لأنه يمكن جعلها أكثر موثوقية، وتقول شركة فيسبوك إن لديها حاليًا 2.8 مليار مستخدم ينشط حسابهم مرة واحدة على الأقل كل شهر.