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دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بقدرة الجسم على حرق

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دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بقدرة الجسم على حرق الدهون دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بقدرة الجسم على حرق
قالت: ليس من الواضح ما إذا كان استهلاك المزيد من الكافيين سيعزز الفوائد

دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بقدرة الجسم على حرق الدهون

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول فنجان قهوة في الصباح، يمكن أن يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي.

ونشرت مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، دراسة ثبت أن الكافيين يزيد من قدرة الجسم على حرق أثناء التمرين، بحسب موقع Insider الأمريكي.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة غرناطة في إسبانيا على 15 رجلًا رياضيًّا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عامًا أثناء إجراء اختبار التمرين.

قبل الاختبار، تناول خيارات ما بين دواء وهمي أو 3 ملغ من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، على شكل مسحوق عديم اللون وغير مُنَكّه.

وجد الباحثون أن المشاركين كانوا قادرين على حرق 11- 13% من الدهون أثناء التمرين بعد تناول الكافيين، مقارنةً بالدواء الوهمي وفق "سبوتنك عربي".

ووجدت الدراسة أن هذا قد يكون مفيدًا بشكل خاص في الصباح، عندما يكون التمثيل الغذائي أبطأ قليلًا منه في فترة ما بعد الظهر.

ليس من الواضح من هذه الدراسة ما إذا كان استهلاك المزيد من الكافيين سيعزز الفوائد؛ إذ كان متوسط الجرعة المستهلكة حوالى 240 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل فنجانين من القهوة سعة ثمانية أونصات.

ولا تظهر الدراسة أيضًا كيف يمكن أن يؤثر الكافيين على الأشخاص الذين يستمتعون بالفعل بفنجان قهوة يوميًّا؛ لأن المتطوعين لم يشربوا القهوة أو مصادر الكافيين الأخرى بانتظام قبل الدراسة؛ لكن يوجد دليل على أن متعاطي الكافيين المعتادين يطورون درجة تحمل بمرور الوقت ويدركون تأثيرات أخف نتيجة لذلك.

ومع ذلك؛ فإن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة مثل خفقان القلب وصعوبة التنفس والقلق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بقدرة الجسم على حرق الدهون

دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بقدرة الجسم على حرق الدهون

دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بقدرة الجسم على حرق الدهون

دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بقدرة الجسم على حرق الدهون