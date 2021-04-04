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كورونا في العالم.. حصيلة الإصابات بالفيروس تتجاوز 130 مليون حالة

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كورونا في العالم.. حصيلة الإصابات بالفيروس تتجاوز 130 مليون حالة كورونا في العالم.. حصيلة الإصابات بالفيروس تتجاوز 130 مليون حالة
طِبقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية

كورونا في العالم.. حصيلة الإصابات بالفيروس تتجاوز 130 مليون حالة

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم، السبت، مستوى 130 مليون حالة.

وأفادت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تبلغ في العالم حتى الآن 130643579 حالة، بينها 2844807 وفيات؛ مما يعادل نحو 2.18%.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميًّا من حيث حصيلة الإصابات بـ30668826 حالة، وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ12953597 حالة، ومن الثم الهند بـ12392260 إصابة.

كما تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ554779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثاني بـ330193 حالة، لتأتي المكسيك ثالثة بـ203854 متوفىً؛ وفقًا لـ"آر تي" الروسي.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم؛ مما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 يناير 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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