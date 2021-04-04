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: نقف إلى جانب الأردن ونساند الملك عبد الله في قراراته

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السعودية : نقف إلى جانب الأردن ونساند الملك عبد الله في قراراته : نقف إلى جانب الأردن ونساند الملك عبد الله في قراراته

جي بي سي نيوز :- قال الديوان الملكي السعودي في بيان له انه يؤكد وقوف المملكة التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها .

وتاليا نص البيان :

انطلاقاً مما يربط المملكة العربية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

جي بي سي نيوز

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