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الأسبوع في 12 صورة: عملاق بحري يتحرر من قيوده.. وبركان يقذف حممه الملتهبة

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الأسبوع في 12 صورة: عملاق بحري يتحرر من قيوده.. وبركان يقذف حممه الملتهبة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد استطاعت هيئة قناة السويس تحرير سفينة "إيفر جيفن" العملاقة بعد أن أوقفت حركة الملاحة في القناة الأكثر ازدحامًا في العالم لمدة أسبوع، في الوقت الذي واصلت فيه الحمم البركانية التدفق من بركان في أيسلندا. المزيد تجدونه في الصور.


1- رجل يلوح بعلم بعد أن تم إعادة تعويم سفينة "إيفر جيفن" العملاقة التي علقت لمدة أسبوع في قناة السويس المصرية

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2- سفينة "إيفر جيفن" العملاقة أثناء توجهها إلى البحيرات المرة بعد نجاح عملية إعادة تعويمها

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3- أحد المنازل المتضررة من جراء أعاصير مدمِّرة في أوهاتشي بولاية ألاباما الأمريكية

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4- المياه تغمر سيارة بالكامل بعد فيضان مفاجئ في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية

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5- بينما تعاني البرازيل من حالات (كوفيد-19) المستمرة يستمتع الناس بشاطئ كوباكابانا الشهير بمياهه الصافية

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6- رونالدو يلقي بشارة القيادة غاضبًا بعد أن رفض الحكم احتساب هدفه ضد صربيا في التصفيات الأوروبية لكأس العالم

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7- ألسنة اللهب تتصاعد من حريق هائل بمصفاة النفط بالونجان في إندونيسيا

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8- الحمم البركانية ما زالت تتدفق بكثافة من بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا

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9- بجعة بيضاء كبيرة تتشارك مقعدًا مع أحد المتنزهين في حديقة بلندن

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10- البدر في تمامه يظهر من فوق استاد البصرة الدولي جنوب العراق

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11- مواجهات حامية الوطيس بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للانقلاب في مينامار

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12- مهاجرون بشكل غير قانوني يحاولون العبور بالقارب إلى الولايات المتحدة عبر نهر ريو غراندي من المكسيك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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