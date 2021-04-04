المملكة في أسبوع.. "شريك" يلفت أنظار العالم.. وإعلان أوقات الاختبارات.. و"مسلي الخامس عشر" للنصر

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محادثات مثمرة بين الرياض وبغداد.. وانتعاشة في سوق المال بعد تعليق تداول أسهم 7 شركات

حفل الأسبوع الماضي بجملة أحداث محلية ودولية، كانت محل متابعة واهتمام القارئ، على صفحات "سبق"، كان أبرزها إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج "شريك"، الذي يمهد الطريق لدعم شركات القطاع الخاص، والوصول بها إلى العالمية، واستقباله لرئيس وزراء العراق، وهو ما اعتبره الكثيرون بداية لحقبة جديدة في تاريخ علاقات البلدين.

ولم يمر الأسبوع إلا بعد أن شهد مجموعة أخبار أخرى رياضية واقتصادية، تصدرها تعيين رئيس جديد لنادي النصر السعودي، وملامح لاستعادة قطاع النفط عافيته من جديد، وقفزة في صعود مؤشر سوق المال السعودي، وتعليق تداول أسهم شركات متجاوزة، وأخيرًا انفراجة أزمة قناة السويس المصرية بعد "جلطة بحرية" استمرت نحو أسبوع.. وفيما يلي التفاصيل.

استهداف المدنيين

عقد مجلس الوزراء جلسته الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وفي بدايتها أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى لقائه -أيده الله- رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، فيما بارك المجلس ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن مبادرتَيْ (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر).

وتناول المجلس جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مجددًا التشديد على إدانة السعودية للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

https://sabq.org/bLdS6Z

السعودية والعراق

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض جلسة مباحثات رسمية، وهو ما أثمر عن تنامي العلاقات بين البلدين انطلاقًا من الروابط والوشائج الأخوية والتاريخية، ورغبة في تطوير العلاقات على أسس ومبادئ راسخة، وفي مقدمتها الأخوّة العربية والإسلامية، وحسن الجوار والمصالح المشتركة.

https://sabq.org/P3C5Fb

برنامج شريك

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية؛ بهدف تطوير الشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأكد سموه ولي العهد خلال تدشينه برنامج "شريك" أثناء اجتماع افتراضي، ترأسه سموه بحضور عددٍ من الوزراء، إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في السعودية، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يُعد من الأولويات الوطنية للمملكة؛ لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيسًا في ازدهار وتطوُّر اقتصاد السعودية؛ ليواصل أداء مهامه الداعمة لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.

https://sabq.org/hVWj3s

بداية الإجازة

أعلنت وزارة التعليم تفاصيل مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي 1442هـ، ونشرت في جدول مفصّل أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق غرة رمضان، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق السادس من رمضان.

وذكرت الوزارة أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية نهاية دوام يوم الخميس العاشر من رمضان، وبداية إجازة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نهاية دوام يوم الخميس 17 / 9 / 1442 هـ، وأن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية الأحد 20 / 9 / 1442.

https://sabq.org/sqnpYg

"آل معمر" رئيسًا للنصر

أعلن نادي النصر عن تزكية مسلي بن مهدي آل معمر، رئيسًا لمجلس إدارة النادي للأربع سنوات المقبلة 2021-2025، وذلك خلال حضور الجمعية العمومية غير العادية، بحضور "آل معمر" وأعضاء مجلس الإدارة بنادي النصر بالرياض، ليصبح بذلك الرئيس الخامس عشر بتاريخ النادي الأصفر.

https://sabq.org/Kw9Q5d

رحلة التعافي

صرّح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال هذا الأسبوع بأننا "في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا"، مضيفًا أن "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة".

وأكد وزير الطاقة: "نحن ملتزمون بالاتفاق، وما صرحنا به في وقت سابق".

https://sabq.org/CQjfrS

تعليق التداول

أعلنت هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم سبع شركات؛ لأنها لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة.

وقالت "تداول" في بيان إنه نظرًا لعدم التزام الشركات التالية؛ السوق الرئيسة: (شركة ريدان الغذائية، وشركة الكابلات السعودية، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة العربية للأنابيب، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة سلامة للتأمين التعاوني).. وفي السوق الموازية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية؛ عدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

https://sabq.org/Mgjhw6

مدرب الأهلي

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب (54 عامًا) لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

بدأ "ريجيكامب" مسيرته التدريبية عام 2010, حيث درب عدة أندية رومانية، ونجح في الوصول مع الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2014م، كما نجح في تحقيق (3) بطولات مع فريق الوحدة الإماراتي وهي بطولة كأس السوبر الإماراتي 2017 ، 2018م, وكأس الخليج العربي 2018 فيما كانت آخر محطاته التدريبية مع فريق الوصل الإماراتي.

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9900 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة الأربعاء الماضي على مكاسب هي الأكبر منذ 11 شهرًا، ليواصل السوق صعوده وللجلسة الرابعة على التوالي.

ودعمت الأسهم القيادية من ارتفاع السوق ليغلق فوق مستوى 9900 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، (6 سنوات ونصف تقريبًا).

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 505 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 560 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

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قناة السويس

أعلنت شركة إنتش كيب لخدمات الشحن، عبر حسابها على تويتر، أن سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي عَلِقت في قناة السويس أعيد تعويمها ويجري تأمينها، طِبقًا لوكالة "رويترز".

وكان المدير الفني لشركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM) لإدارة السفن، قال إن قاطرة متخصصة وصلت إلى قناة السويس كي تنضم إلى القاطرات التي تحاول تعويم السفينة العالقة في مجرى القناة.

وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder استجابة السفينة إيفير جيفين Ever Given الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.

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