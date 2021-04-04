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البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر تعرب عن تضامنها ودعمها للأردن وقيادته للحفاظ على أمنه واستقراره

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البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر تعرب عن تضامنها ودعمها للأردن وقيادته للحفاظ على أمنه واستقراره البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر تعرب عن تضامنها ودعمها للأردن وقيادته للحفاظ على أمنه واستقراره
شدَّدت على أن أمن واستقرار المملكة الأردنية هو جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر تعرب عن تضامنها ودعمها للأردن وقيادته للحفاظ على أمنه واستقراره

أعربت البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر عن تضامنها ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية وقياداتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي عهده؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها ملك الأردن لحفظ الأمن والاستقرار، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما؛ وذلك انطلاقًا مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية من روابط وثيقة وراسخة، قوامها الأُخوّة والعقيدة والمصير الواحد.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، وتأييدها للإجراءات والقرارات كافة التي اتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، مؤكدة أن أمن واستقرار الأردن من أمن واستقرار الكويت.

وعبَّرت دولة قطر في بيان لها عن تضامنها التام ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي تصدر من ملك الأردن لحفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في البلاد، مؤكدة أن أمن واستقرار الأردن جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار قطر.

إلى ذلك أكدت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين لحفظ أمن واستقرار الأردن، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

كما أكدت جمهورية العربية في بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية وقياداتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد أي محاولات للنيل منها، مشددة على أن أمن واستقرار الأردن هو جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.الأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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