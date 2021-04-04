بلدية المجاردة تراقب الاحترازات الوقائية في الميادين والأسواق المركزية

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مع قرب حلول شهر رمضان بتوجيه الأمين ومشاركة مع الجهات الأمنية

كثّفت بلدية محافظة المجاردة -بالمشاركة مع الجهات الأمنية- متابعتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في الميادين والأسواق المركزية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية أحمد عامر العربي.

وتم رصد خمس مخالفات صحية، كما تم إغلاق مطعمَيْن، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وأهابت بلدية المجاردة بالمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات على عمليات الأمانة 940.