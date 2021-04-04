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"الجامعة العربية" تؤكد تضامنها مع الأردن في حفظ استقرارها بالتوازي مع احترام الدستور والقانون

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"الجامعة العربية" تؤكد تضامنها مع الأردن في حفظ استقرارها بالتوازي مع احترام الدستور والقانون "الجامعة العربية" تؤكد تضامنها مع الأردن في حفظ استقرارها بالتوازي مع احترام الدستور والقانون
"أبو الغيط" قال إن العاهل الأردني له مكانة مُقدّرة وعالية سواء بين شعبه أو المستوى العربي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن التضامن التام مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية، لصيانة أمن المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على استقرارها، مؤكدًا ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون.

وأوضح أبو الغيط في بيان له، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني له مكانة مُقدّرة وعالية سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوى العربي عمومًا، وأن الجميع يعرف دوره الكبير في خدمة القضايا العربية، مشددًا على ضرورة الوقوف ضد أي محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وإضعاف الأوطان وتخريب استقرار البلاد.جامعة الدول العربية الأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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