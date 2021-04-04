أخبار عاجلة

"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً -
الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية -
كيف عرقل "خادم سحر" رحلة "راقٍ شرعي" من الكويت للسعودية؟ -
"أنت ممنوع من صعود الطائرة".. قصة لمعاق تطرح سؤالاً وتنتظر رداً! -
"التدريب الأهلي" يُكرم "سعد القحطاني" لتقاعده -
"الصحة": تسجيل 904 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 540 خلال الـ24 ساعة الماضية -
ضريبة التهاون سندفعها خلال 14 يوماً.. مختص يحذر: إصابات "كورونا" قياسية! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. "الداخلية" تستعرض التحديثات الأمنية

Print
"العبدالعالي" يتناول الأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات الأسبوعية

في مؤتمر اليوم عن مستجدات

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا، فيما تستعرض وزارة الداخلية التحديثات الأمنية.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن