كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ

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خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 647 مريضًا.