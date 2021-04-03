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جي بي سي نيوز - اصدرت وزارة الزراعة قراراً يسمح باستيراد 1500 رأس من بكاكير الابقار.

وبينت الوزارة في بيان صحافي اليوم، ان القرار، جاء بعد أن بلغ سعر كيلو الحليب الطازج على أرض المزرعة اليوم ضعف سعره عن عام 2018 عندما تم اتخاذ قرار وقف استيراد البكاكير، وهذه الأسعار غير عادلة أو مبررة ويضر بالمصنعين وينعكس بالزيادة على المستهلك وهو الأهم. وبينت الوزارة، أن ارتفاع أسعار مشتقات الألبان 20 % بالرغم أن اثر ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً على المنتج المحلي من الألبان لا يزيد عن قرش واحد فقط لكيلو الحليب في ظل احتياج سنوي محلي من الحليب يصل الى 650 الف طن والمتوفر حالياً فقط 486 الف طن. واشارت الى أن قرار ايقاف استيراد الأبقار الحلوب الذي جاء عام 2018 واستمر لغاية 2021، وتم اتخاذ القرار آنذاك كان لمدة عام واحد فقط لاستعادة العافية لقطاع تربية الأبقار، الا انه امتد إلى ثلاثة سنوات. وبينت الوزارة انه ووفقاً للإجراءات والتعليمات، يحق للوزارة منح رخص استيراد للأبقار لغاية 10% وبما تقدر بنحو 9000 رأس سنوياً، ولكن الوزارة لم تمنح الرخص الا (1500) رأس فقط وهو الحد الأدنى من الاستيراد الذي لا يشكل غير (1،6%) لحماية المزارعين، مشيرة الى انها نسبة منخفضة جداً إذا ما أراد أصحاب مزارع الأبقار تحسين كفاءة إنتاج الحليب من أبقارهم.

واشارت الى انه تم منح الرخص لشركتين تمتلكان مصنعا للألبان وتشغل اعدادا كبيرة من العاملين الاردنيين، مؤكدة ان رخص الاستيراد التي منحت لهاتين الشركتين ليست لغايات التجارة ولم يتم الموافقة على الاستيراد إلا بعد الكشف الحسي على المزارع والمصانع والتي تأكد تماماً أن المصنعين بحاجة لهذه الأبقار.

وبينت الوزارة في بيانها، ان الأغلاق والاحتكار ضاعفا من اسعار الأبقار ما أدى إلى صعوبة الشراء من قبل صغار المزارعين، مما يسبب تعثر برامج التنمية الريفية وتمكين المرأة التي تتناول ضمن برامجها مشاريع تربية الأبقار والتي تشهد ارتفاعا في أسعارها بسبب الشح في توفرها وتضاعف أسعارها عن السعر العالمي.