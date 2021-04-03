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مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا

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مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا
واشنطن ستركز على امتثال طهران لالتزاماتها في الاتفاق النووي

مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا

طالبت إيران الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات المفروضة عليها، ورفضت أي تخفيف تدريجي للعقوبات؛ بحسب ما ذكرت محطة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، اليوم (السبت)، وذلك قبل يوم من رضوخها لإجراء محادثات غير مباشرة مع واشنطن في النمسا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إلى أن طهران تعارض سياسة رفع العقوبات خطوة خطوة؛ وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته أوضح مسؤول أوروبي أن المحادثات في العاصمة النمساوية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين.

وأعلن البلدان أمس أنهما سيعقدان محادثات غير مباشرة في فيينا، ابتداء من الأسبوع المقبل في إطار مفاوضات أوسع لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وبينت وزارة الخارجية الأمريكية أن التركيز سيكون على الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لتلك الاتفاقية.

وأجرت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا - جميع الأطراف في اتفاق 2015 - محادثات افتراضية أمس لمناقشة عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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