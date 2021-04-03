3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية"

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الحادث وقع أثناء أمسية في منزل غربي "ويلمينغتون"

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون، إثر إطلاق نار في مدينة ويلمينغتون بولاية كارولاينا الأمريكية الشمالية، ليلة الجمعة إلى السبت؛ وفقًا للأمن المحلي.

وقال رئيس شرطة ويلمينغتون، دوني ويليامز، وفق محطة WECT التلفزيونية المحلية: الحادث وقع أثناء أمسية في أحد المنازل غربي المدينة؛ حيث تعرض ما لا يقل عن سبعة أشخاص كانوا موجودين هناك لإطلاق نار، وتوفي ثلاثة منهم.

وأضاف: دوافع مطلقي النار لم يتم الكشف عنها بعد، والشرطة تعمل حاليًّا على تحديد هوية المشتبه بهم.