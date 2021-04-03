رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات

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خلال إشرافه على مراحل سباق "اكستريم إي العلا" التي تنطلق اليوم

أعرب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن فخره بالتميُّز الذي تحقق في تنظيم البطولات الدولية التي تمت استضافتها في المملكة لرياضة السيارات بمختلف تصنيفاتها، سواء السيارات ذات الوقود أو السيارات الكهربائية أو الراليات الصحراوية.

وقال "الفيصل": هذه المنجزات تجسد ما تمتلكه المملكة من مقومات وكفاءات فنية في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية.

وأضاف خلال إشرافه على فعاليات مراحل سباق اكستريم إي العلا للسيارات الكهربائية التي تنطلق اليوم: المملكة شهدت في الآونة الأخيرة استضافات عديدة ومتنوعة، كوّنت لدينا خبرة في تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات، بدءًا بسباق الأبطال في 2018، ثم تبعها في نفس السنة سباق الفورميلا أي، تلاه استضافة سباق رالي داكار وجولات بطولة العالم للراليات الصحراوية.

وأردف: المملكة تتميز بتوفر الإمكانيات والبنى التحتية والقدرات البشرية والمالية التي تجعل المملكة قادرة على استضافة أكبر البطولات وبأعلى المعايير الاحترافية والمواصفات، وبكفاءة عالية.

وتابع: أثبتنا خلال السنوات الثلاث الماضية أن المملكة قادرة على استضافة البطولات بتميز وبنجاح، واستطعنا تكوين فريق قادر على إدارة الفعاليات وعكس الصورة الحقيقية للقدرات والإمكانات الوطنية المملكة، وتحديدًا في رياضة السيارات والدراجات النارية، وغيرها من الفعاليات على المستوى العالمي.

وبيّن "الفيصل" أن روزنامة الاتحاد السعودي للسيارات ثرية بالعديد من الفعاليات التي تقام على مدار العام محليًّا أو دوليًّا؛ أهمها استضافة المملكة في نهاية هذا العام لسباق "الفورميلا ون" بمنطقة الكورنيش في محافظة جدة.