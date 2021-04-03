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الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦

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الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦ الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦
على أن تكون مطابقة للمواصفات ومعيار الوقود

الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦

أعلنت الجمارك ، منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016.

وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على استفسار من مواطن بهذا الشأن: يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير.

وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

ولفتت إلى أن الرسوم الجمركية هي 5 % من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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