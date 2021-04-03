مصر.. ضبط المتهم بشنق كلب حتى الموت

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المفتي يؤكد أن تعذيب الحيوان يُدخل النار

كشف الأمن المصري عن ملابسات ما تم تداوله في "فيس بوك" بشأن صور تظهر أحد الأشخاص يقوم بتعذيب كلب وتعليقه بواسطة حبل "حتى الموت"، وعن ضبط مرتكب الواقعة.

وأشارت صحيفة "اليوم السابع" إلى أنه كان قد تم تداول صور في "فيس بوك" يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بتعذيب كلب ضال بالضرب المبرح، وتعليقه بواسطة حبل حتى فارق الحياة، بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وحضر رئيس إحدى جمعيات رعاية الحيوان لقسم شرطة منطقة المقطم، وقدم بلاغًا بذات المضمون ضد مرتكب الواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه حارس عقار كائن بدائرة القسم، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

في سياق متصل قال مفتي مصر شوقي علام: تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، مخالف للرحمة، بل يعد سببًا لدخول النار.

وأضاف: المتتبع لمنهج الفقهاء يلحظ الاهتمام البالغ بالرحمة حتى بالحيوان، فنجدهم أجازوا الوقف على الحيوانات الضالة التي لا مأوى لها، كالكلاب والقطط، من أجل رعايتها وتطبيبها وتقديم الطعام إليها.