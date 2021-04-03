"الموارد" تضبط 1780 مخالفة لأنظمة العمل و185 مخالفة للاحترازات

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بعد تنفيذ 17 ألف زيارة على منشآت القطاع الخاص في مختلف المناطق

نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 17050 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 من شهر مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات

والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1782) مخالفة لأنظمة العمل و(186) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2145) إنذاراً.

وكانت الوزارة قد تلقت (1004) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنباً لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).