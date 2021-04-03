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القاهرة.. حالة استنفار أمني استعداداً لـ "موكب المومياوات الملكية"

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القاهرة.. حالة استنفار أمني استعداداً لـ "موكب المومياوات الملكية" القاهرة.. حالة استنفار أمني استعداداً لـ "موكب المومياوات الملكية"
احتفالية تزيّنها الأضواء بأسماء 22 ملكاً وملكة من ملوك الفراعنة

القاهرة.. حالة استنفار أمني استعداداً لـ

تستعد لحدث استثنائي كبير، حيث من المقرر اليوم السبت، نقل المومياوات الملكية، في موكب عالمي، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط، تحت إجراءات أمنية مشدّدة.

وبدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية نشر قواتها استعداداً لتأمين موكب نقل المومياوات، حيث أعلنت الوزارة حالة الاستنفار القصوى لتأمين مسار الموكب من خلال إجراءات مكثفة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بخط سير الموكب.

ووفق صحيفة "الوطن" المصرية، قال مصدر أمني: الإجراءات الأمنية تمتد لحماية المنشآت المهمة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة كافة.

وأشار المصدر إلى تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكل الطرق والمحاور المحيطة بمحيط مسار الموكب.

من جهته، قال محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" التابع للوزارة، قام بتصنيع 22 عجلة حربية على الطراز الفرعوني لمصلحة وزارة السياحة والآثار.

وأضاف: سيتم استخدام هذه العجلات التي تجرها الخيول في الاحتفالية العالمية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، لنقل مومياوات 22 ملكاً وملكة و17 تابوتاً ملكياً، في موكب مهيب من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

ويترقب العالم الحفل في السادسة من مساء اليوم السبت، في احتفالية تزيّنها أضواء الليزر والكشافات التي ستضيء السماء بأسماء 22 ملكاً وملكة من ملوك الفراعنة.

وسيكون في استقبال موكب الملوك الرئيس المصري عبدالفتاح ، وعدد من الشخصيات الدولية، داخل متحف الحضارة المصرية، وسيتم نقل الحدث العالمي على الهواء مباشرة عبر 18 قناة تلفزيونية عالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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