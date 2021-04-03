مجلس شؤون الأسرة: التنمر الإلكتروني آفة عالمية تواجه الأطفال

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أوصى بضرورة التحدث مع الأطفال وتعريفهم بأشكاله وأساليبه

ذكر مجلس شؤون الأسرة أن التنمر الإلكتروني آفة عالمية تواجه الأطفال، داعيًا إلى ضرورة المحافظة على أطفالنا بتجنيبهم مخاطرها.

وقال المجلس: إن أنواع وأساليب التنمر تشمل نشر رسائل تهديد إلكترونية عبر شبكات التواصل، اختراق الحسابات الإلكترونية ونشر تهديدات، نشر أكاذيب وصور محرجة لشخص ما، وإرسال رسائل سخرية أو تهديدات مؤذية للتشويه، وانتحال شخصية وإرسال رسائل نيابة عنها.

ونصح المجلس في إنفوجرافيك نشره اليوم بضرورة التحدث مع الأطفال عن التنمر، وتعريفهم بأشكال التنمر وأساليبه، وشرح كيفية التصدي للمتنمرين، والإبلاغ عن أي حالة تنمر يتعرضون لها.