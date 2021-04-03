تعرف علي أسعار وأفضل اللحوم للشوي والطبخ قبل رمضان

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هكذا قد تكون المقاعد.. تصاميم داخلية للطائرات تعطي لمحة عن مستقبل السفر الجوي
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 10:07 صباحاً
أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 10:03 صباحاً
"الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجاً لتأهيل مراقبي المساجد عبر البث المباشر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 10:03 صباحاً
الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:47 صباحاً
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:30 صباحاً
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:30 صباحاً
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:17 صباحاً
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
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