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ألمانيا تتجه نحو تشديد الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا

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ألمانيا تتجه نحو تشديد الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا ألمانيا تتجه نحو تشديد الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا
وسائل إعلام محلية: مفترض أن يشمل المدارس ودور الحضانة

ألمانيا تتجه نحو تشديد الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا

تدرس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فرض حظر تجوال مشدد في جميع المناطق التي تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحتى احتمالية فرضه في النهار وليس فقط بالليل.

وبحسب وسائل إعلام محلية من المفترض أن يشمل الإغلاق المدارس ودور الحضانة، مشيرة إلى احتمال موافقة البرلمان على قانون جديد يسمح للحكومة الاتحادية باتخاذ قرار الإغلاق دون الرجوع للولايات.

ووفق "الألمانية": أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و873 ألفًا و190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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