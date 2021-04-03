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هبات وحرارة الرياض في أبريل.. "طقس السبت" بتوقيع "المسند": سحب والزخات هنا

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هبات وحرارة الرياض في أبريل.. "طقس السبت" بتوقيع "المسند": سحب والزخات هنا هبات وحرارة الرياض في أبريل.. "طقس السبت" بتوقيع "المسند": سحب والزخات هنا
قال: متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة وتكون الرياح معتدلة الحرارة نهاراً وباردة ليلاً

هبات وحرارة الرياض في أبريل..

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب المتفرقة اليوم، وربما تهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاءٍ محدودة من #القصيم #الزلفي #حفرالباطن #الخفجي #عسير.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة (قد تبلغ سرعة الهبات 70 كم/س على الساحل الشرقي) وتكون الرياح معتدلة الحرارة نهاراً وباردة ليلاً، وستخفض درجة الحرارة نحو من 9 درجات مقارنة بأمس، إضافة إلى إثارة #الغبار على نطاق واسع، خاصة في #الشرقية، وشرق الوسطى بصورة أقل.. هذا والله أعلم".

وتابع: "مناخ شهر #أبريل في #الرياض عادة متوسط، درجة الحرارة العظمى (الظهر) تراوح بين 30 - 36 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 24م، أو تتجاوز 40م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 18 - 24م، ونادراً ما تنخفض عن 22م أو تتجاوز 14م، والله أعلم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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