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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده "القيادة" تهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لحكومته وشعبه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ماكي سال؛ رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية السنغال.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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